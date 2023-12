Cyclone Michaung: आंध्र के तट के करीब पहुंचा चक्रवात मिचौंग, चेन्नई में आफत की बारिश में 5 लोगों की मौत

Cyclone Michaung: दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मिचौंग का कहर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, चक्रवात मिचौंग के मंगलवार सुबह तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार, मिचौंग, जो पहले से ही एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है, भूस्खलन से पहले और तेज होने की संभावना है।

आईएमडी के मौसम विशेषज्ञों द्वारा आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा, नेल्लोर, प्रकाशम, कृष्णा, बापटला, गुंटूर, तिरूपति, चित्तूर, अन्नामय्या, वाईएसआर कडप्पा जिलों में आने वाले चक्रवात के प्रभाव के कारण अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है।

India Meteorological Department tweets, "Severe Cyclonic Storm MICHAUNG over Westcentral Bay of Bengal off south Andhra Pradesh and adjoining north Tamilnadu coasts moved north-northwestwards with a speed of 07 kmph during past 06 hours and lay centered at 0230 hours IST of 5… pic.twitter.com/LhezdiV180