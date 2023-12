Cyclone Michaung: चक्रवाती तूफान के आने से पहले चेन्नई में हो रही बारिश, 3 दिसंबर को इन राज्यों में तूफान के आगमन की आशंका

चेन्नई: भारत के तटीय राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में गुरुवार को भारी बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 से 4 दिसंबर के बीच, विशेष रूप से तटीय तमिलनाडु में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को चेन्नई और तमिलनाडु के पांच अन्य जिलों में आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, नागापट्टिनम, रामनाथपुरम और कांचीपुरम शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे दृश्यों में चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसमें लोग रेनकोट पहने या छाता लेकर पानी से भरी सड़कों से गुजरते नजर आ रहे हैं।

