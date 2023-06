Cyclone Biparjoy: 15 जून को गुजरात तट पर पहुंचेगा, 7500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, एनडीआरएफ ने मुंबई में दो अतिरिक्त टीमें तैनात कीं, देखें वीडियो

Highlights सभी जगह पर्याप्त राशन, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई है। NDRF की 2 टीम और SDRF की टीम द्वारका में तैनात की गई है। हवा की अधिकतम गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है।

Cyclone Biparjoy: बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपारजॉय को लेकर गुजरात सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। चक्रवात पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने द्वारका में कहा कि चक्रवाती इलाके से लोगों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। लगभग 7500 परिवारों को शिफ्ट किया है। एनडीआरएफ ने मुंबई में दो अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं।

