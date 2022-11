एम्स में साइबर अटैक...लगातार तीसरे दिन सर्वर डाउन; बंद किया गया इंटरनेट, एनआईए समेत कई टीमें जांच में जुटीं

Highlights जांच एजेंसियों की सिफारिश पर अस्पताल परिसर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 23 नवंबर को सर्वर डाउन हुआ था जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। एम्स के कर्माचारी कमल और कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नयी दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का सर्वर शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी डाउन रहा और कर्मचारियों को पुराने जमाने की तरह मरीजों का काम करने के लिए कागज-कलम का सहारा लेना पड़ा। वहीं, देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल का सर्वर यूं डाउन क्यों हुआ इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियों की सिफारिश पर अस्पताल परिसर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एम्स ने एक बयान में कहा, ‘‘मामले की जांच और सुविधाओं को फिर से ऑनलाइन करने का प्रयास जारी है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने की भी योजना बनायी जा रही है। हम आशा करते हैं कि प्रभावित सेवाएं जल्दी बहाल हो जाएंगी।’’

AIIMS Delhi's server down since morning.



People are not able to register for OPDs and Staff are not able to send the samples to test as the barcode system is not working. pic.twitter.com/qNy6DBNkWe