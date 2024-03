CUET-UG 2024: सीयूईटी-स्नातक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई, यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने की घोषणा

Highlights आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। 543 लोकसभा सीट के लिए सात चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 सीट पर मतदान से होगी।

CUET-UG 2024: संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा- स्नातक (सीयूइटी-यूजी) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि सीयूईटी-स्नातक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। पहले यह समय सीमा मंगलवार रात 11 बजे तक थी। उन्होंने कहा, "अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सीयूईटी-यूजी - 2024 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2024 को रात 9:50 बजे तक बढ़ा दी गई है।" परीक्षा 15 से 31 मई तक आयोजित होनी है।

The deadline for online submission of the application form for the CUET-UG – 2024 has been extended to 31st March 2024 (Up to 09:50 P.M.) pic.twitter.com/CIg4YwysAi