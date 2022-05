CUET: झारखंड के राज्यपाल ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा- SC-ST छात्र नहीं दे पाएंगे 600 रुपये की फीस, बढ़ेंगे ड्रॉप आउट मामले

By भाषा | Published: May 22, 2022 06:41 AM

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया है और कहा है कि उनकी समस्याओं को देखते हुए वर्तमान सत्र से राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रम के लिए सीयूईटी को लागू करना संभव प्रतीत नहीं होता है।

