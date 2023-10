CSBC Constable Recruitment 2023: कथित पेपर लीक के कारण बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई रद्द

Highlights रिपोर्ट्स के मुताबिक, परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था 1 अक्टूबर को आयोजित हुई परीक्षा भी रद्द कर दी गई है 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं

CSBC Constable Recruitment 2023: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने पेपर लीक के कारण बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद इसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उन अभ्यर्थियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा 7 और 15 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित होने वाली थी। 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 1 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा भी रद्द कर दी गई है।

सीएसबीसी द्वारा जल्द ही नई परीक्षा तिथियों की घोषणा किए जाने की संभावना है। बिहार पुलिस में कुल 21,391 कांस्टेबल रिक्तियों को भरने के लिए सीएसबीसी भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। परीक्षा आयोजित करने के लिए बिहार के 37 जिलों में कुल 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीएसबीसी ने घोषणा की थी कि 45,667 व्यक्तियों के आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं। बोर्ड ने इन उम्मीदवारों की सूची उनके आवेदन खारिज करने के आधार के साथ जारी की।

