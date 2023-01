वीडियो: प्रदर्शन पर पहुंची सीपीआईएम नेता वृंदा करात को पहलवानों ने मंच से उतारा, कहा- मैडम ये खिलाड़ियों का धरना है

Highlights बजरंग पूनिया ने CPI(M) लीडर वृंदा करात से हाथ जोड़कर मंच से उतरने की विनती की उन्होंने कहा, आपसे अनुरोध है, आप मंच के सामने बैठिए, माइक किसी को नहीं मिलेगा मंच का संचालन कर भारतीय पहलवान ने कहा, मैडम ये पहलवानों का धरना है

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के खिलाफ पहलवानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंची वाम दल सीपीआईएम की नेता वृंदा करात को मंच से उतार दिया गया। मंच का संचालन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, मैडम ये पहलवानों का धरना है। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए। आप नीचे आ जाइए।

इस दौरान पहलवान उनसे मंच से नीचे उतरने का आग्रह करते हुए नजर आए। बजरंग पूनिया ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की। उन्होंने कहा, आपसे अनुरोध है, आप मंच के सामने बैठिए, माइक किसी को नहीं मिलेगा। मैडम आपसे अनुरोध है, प्लीज आप मंच से नीचे आ जाइए। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ रेसलर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध का गुरुवार को दूसरा दिन है। गुरुवार बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य रेसलर जंतर-मंतर धरना-प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं पहलवानों को राजनीतिक शख्सियतों का भी साथ मिला है। कांग्रेस विधायक और पूर्व स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड एथलीट डॉ कृष्णा पूनिया ने कहा, मैं पीएम मोदी से अनुरोध करती हूं कि यह सुनिश्चित करें कि हमारे पहलवानों को न्याय मिले। मैं अपने एथलीटों के साथ खड़ी रहूंगी।

