9 बार लोकसभा सांसद रहे सीपीआई (एम) नेता बासुदेब आचार्य का 81 वर्ष की आयु में निधन

नई दिल्ली: पूर्व लोकसभा सीपीआई (एम) सांसद बासुदेब आचार्य (81) का आज (सोमवार) हैदराबाद में निधन हो गया, जहां उन्हें उम्र संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 1980 से 2009 तक पुरुलिया पश्चिम बंगाल से 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। काफी लंबे समय से वह कई बीमारियों से परेशान थे। माकपा के राज्य सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने कहा कि वासुदेव की एक बेटी विदेश में रहती है उनके सिकंदराबाद आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Former Lok Sabha CPI(M) MP Basudeb Acharia (81) passed away today in Hyderabad where he was admitted to a hospital owing to age-related illness. He was elected to the Lok Sabha for 9 times from 1980 to 2009 from Purulia West Bengal.



