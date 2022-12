Covid duty: आईजीआई एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी, विरोध के बाद वापस लिया आदेश

Highlights दिल्ली में एक से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा करना सोमवार से शुरू कर दिया।

नई दिल्लीः जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली हवाईअड्डे पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के अपने आदेश को वापस लिया। प्राधिकरण का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे पर नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। शिक्षकों ने विरोध किया था।

#UPDATE | District Disaster Management Authority withdraws its order of deploying school teachers on Covid duty at Delhi airport from December 31 to January 15. The authority says if needed, civil defence staff will be deployed at the airport.