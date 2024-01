COVID-19: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हुए कोरोना पॉजिटिव, घर पर हुए क्वारंटाइन

बेंगलुरु:कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को उनका कोविड ​​-19 परीक्षण सकारात्मक पाया गया है। वह अपने आवास पर ही क्वारंटाइन हैं।

Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot tests positive for COVID-19. He is quarantined at his residence. pic.twitter.com/2FalDMk7Ub