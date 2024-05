Court Case Against Narendra Modi: पीएम मोदी के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट में दर्ज हुआ केस, 'मुसलमानों' के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का लगा आरोप

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 08:33 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव अभियान के दौरान उत्तेजक और घृणास्पद भाषण" देने का आरोप में बेंगलुरु के जन प्रतिनिधि विशेष (मजिस्ट्रेट) अदालत में केस दर्ज कराया गया है।