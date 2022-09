Coronavirus: भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल की मिली मंजूरी, नाक से दिया जा सकेगा टीका

नई दिल्ली: भारत में पहले नेजल कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक की ओर से तैयार किया गया है। DCGI ने इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। पिछले साल से इस वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे जो करीब एक महीने पहले पूरे हुए थे।

ये भारत का पहला कोविड टीका होगा, जिसे देने के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी। इससे पहले भारत बायोटेक ने ही कोवैक्सीन भी तैयार किया था जिसे देश में लोगों को लगाया गया।

मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, 'कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में बड़ी ताकत! भारत बायोटेक के ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टरेड) रीकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन को 18+ आयु वर्ग में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है।'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधनों का उपयोग किया है। विज्ञान के दृष्टिकोण और सबके प्रयास के साथ हम कोविड-19 को हरा देंगे।'

