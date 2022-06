भारत में कोरोना से 24 घंटे में 38 लोगों की मौत, सामने आए 13,313 नए मामले, एक्टिव केस 83 हजार के पार

Highlights भारत में कुल कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 83,990 हो गए हैं, कल के मुकाबले 2 हजार से ज्यादा की वृद्धि। पिछले 24 घंटे में केरल से सबसे ज्यादा 4 हजार से अधिक नए कोरोना मामले मिले, राज्य में 20 और लोगों की मौत। टॉप-5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल, 678 नए कोरोना केस मिले, सूबे में चार और मरीजों की गई जान

नई दिल्ली: भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 13,313 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह दी गई जानकारी के अनुसार इस अवधि में 38 लोगों की मौत भी कोविड की वजह से हुई है। ऐसे में देश में कोविड से मरने वालों की संख्या भारत में 5 लाख 24 हजार 941 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक्टिव केस में कल के मुकाबले 2303 की वृद्धि हुई है। ऐसे में कुल एक्टिव केस देश में बढ़कर 83,990 हो गए हैं। वहीं 10 हजार 972 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक भी हुए हैं।

कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक देश में 196 करोड़ (1,96,62,11,973) से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 14 लाख 91 हजार 941 डोज लगाई गई। वहीं, आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश में 6 लाख 56 हजार 410 कोरोना टेस्ट भी किए गए। देश में मौजूदा संक्रमण दर 2.03 प्रतिशत है।

