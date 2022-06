कोरोना के मामलों में तेजी, भारत में 24 घंटे में चार हजार से ज्यादा नए केस, सक्रिय मामले 21 हजार के पार

नई दिल्ली: भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 4041 नए मामले सामने आए हैं। ये जानकारी शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी से देश में 10 और लोगों की मौत भी इस अवधि में हुई है। वहीं 2363 लोग बीमारी से ठीक हुए। देश में फिलहाल कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 21,177 है।

सक्रिय मरीजों की संख्या में कल के मुकाबले 1668 की वृद्धि हुई है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 524651 हो गई है। देश में अभी कोरोना से मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है। वहीं, ठीक होने वालों की दर 98.74 प्रतिशत है। इस बीच कोरोना वैक्सीन के 193 करोड़ से ज्यादा डोज देश भर में लगाए जा चुके हैं।

#COVID19 | India reports 4,041 fresh cases, 2,363 recoveries, and 10 deaths in the last 24 hours.



