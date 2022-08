कोरोना: 'कॉर्बेवैक्स'को एहतियाती खुराक के रूप में मिली मंजूरी, केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर दी जानकारी

Highlights एहतियाती खुराक के रूप में दी जा सकेगी कॉर्बेवैक्स केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश केंद्र ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वैक्सीन

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक अहम फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि बायलॉजिक ई कंपनी द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स का इस्तोमाल तीसरी खुराक यानी कि एहतियाती डोज के रूप में किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा राद्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि जो लोग 18 साल के ऊपर हैं और जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दो खुराक लग चुकी है उन्हें दूसरी खुराक लेने के छह महीने में एहतियाती (बूस्टर) डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स लगाई जा सकेगी।

स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को बताया है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड दोनों में से कोई भी वैक्सीन की दूसरी डोज ली हो उन्हें 6 महीने या 26 सप्ताह पूरे होने पर कॉर्बेवैक्स लगाई जा सकती है। यह वैक्सीन पर्यापत मात्रा में उपलब्ध है। केंद्र ने इस संबंध में राज्यों से कहा है कि वह टीकाकरण केंद्र और स्वास्थ्यकर्मियों को जानकारी दें।

