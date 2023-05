झारखंड के रामगढ़ में सरकारी स्कूल में मलाला की तस्वीर लगाने पर विवाद, ग्रामीणों के विरोध के बाद हटाया गया

By भाषा | Published: May 29, 2023 09:15 AM

झारखंड के रामगढ़ में एक सरकारी स्कूल में मलाला यूसुफजई की तस्वीर पर विवाद हो गया। पाकिस्तान की समाजसेवी मलाला यूसुफजई की तस्वीर पर विरोध देखने के बाद इसे हटाना पड़ गया।

झारखंड के रामगढ़ में सरकारी स्कूल में मलाला की तस्वीर लगाने पर विवाद, ग्रामीणों के विरोध के बाद हटाया गया