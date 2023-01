चुनाव से पहले कमलनाथ का विवादित बयान, कहा- 'सभी पुलिस और अधिकारियों से कहिएगा, आठ महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे'

Highlights कमलनाथ ने कहा- सभी पुलिस अधिकारी कान खोलकर सुनें कि आगामी चुनाव में सब हिसाब लिया जाएगा बीजेपी ने कहा- कमलनाथ ने अपनी अलोकतांत्रिक आपातकालीन मानसिकता दिखाई है

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के लिए एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वे यह कहते हुए नजर आए कि आठ महीने के भीतर "सब हिसाब लिया जाएगा"।

कमलनाथ ने कहा, "चुनाव आठ महीने में होंगे और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आक्रामक या भयभीत न हों। सभी पुलिस और अधिकारियों से कहिएगा, हम आठ महीने में आपसे हिसाब लेंगे।" वहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की "हिसाब लिया जाएगा" टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि कमलनाथ ने अपनी अलोकतांत्रिक आपातकालीन मानसिकता दिखाई है।

Madhya Pradesh | I want to tell you all that don't be afraid. Go & tell police & officials that in 8 months we will take 'hisaab' from you. All workers, open your ears & listen- "accha hisaab liya jayega": Former MP CM & Cong leader Kamal Nath addresses the public in Niwari(20/1) pic.twitter.com/KTDOksc4nI