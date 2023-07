भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होंगे 2 आधुनिक डोर्नियर विमान, एचएएल से हुआ 458.87 करोड़ रुपये में सौदा, जानिए इनकी ताकत

Highlights भारतीय तटरक्षक बल की ताकत बढ़ेगी दो डोर्नियर विमानों की खरीद होगी एचएएल से ये सौदा 458.87 करोड़ रुपये में हुआ है

नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक बल भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसकी ताकत में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) के लिए दो डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए 7 जुलाई 2023 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस अनुबंध के मुताबिक भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) को दो डोर्नियर विमान संबंधित इंजीनियरिंग सहायता पैकेज के साथ मिलेंगें। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ ये सौदा 458.87 करोड़ रुपये में हुआ है।

