चंद्रयान-2 के आर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हुआ, जानिए क्या होगी आर्बिटर की भूमिका

Highlights चंद्रयान-2 के आर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर मिशन के बीच संपर्क स्थापित हुआ मिशन में चंद्रयान-2 का आर्बिटर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है

Chandrayaan-3 landing: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया है कि साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान-2 के आर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर मिशन के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चंद्रयान-2 के आर्बिटर ने लैंडर विक्रम का औपचारिक स्वागत किया। दोनों के बीच दोतरफा संचार स्थापित हो गया है।

Chandrayaan-3 Mission:

‘Welcome, buddy!’

Ch-2 orbiter formally welcomed Ch-3 LM.



Two-way communication between the two is established.



MOX has now more routes to reach the LM.



Update: Live telecast of Landing event begins at 17:20 Hrs. IST.#Chandrayaan_3#Ch3