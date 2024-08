मराठी लोगों के बारे में टिप्पणी करके कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने खड़ा किया नया विवाद, वायरल हुआ वीडियो, देखें

Highlights कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के एक बयान से महाराष्ट्र में काफी विवाद पैदा हो गया है। उन्हें मराठी लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के एक बयान से महाराष्ट्र में काफी विवाद पैदा हो गया है। दरअसल, उन्हें मराठी लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आजतक पर एक डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मराठी समुदाय को बलात्कारियों से जोड़ते हुए चौंकाने वाली टिप्पणी की, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है।

आजतक पर एक बहस के दौरान शर्मा ने बदलापुर यौन शोषण मामले के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए अपने भाजपा समकक्ष से पूछा कि क्या उनकी पार्टी मराठी लोगों की रक्षा करेगी यदि वे ऐसे अपराधों में शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया, "अगर बदलापुर में किसी मराठी व्यक्ति ने बलात्कार किया तो भी क्या आप उसे बचाएंगे?" इस टिप्पणी से पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश की लहर फैल गई है।

यही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हजारों पोस्ट और पोस्टर में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की टिप्पणी की निंदा की गई है। मराठी प्रेमी, इतिहास प्रेमी और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता सभी ने अपना असंतोष व्यक्त किया है। भाजपा और शिवसेना ने शर्मा के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से स्पष्टीकरण की मांग की है।

शिवसेना ने शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन पर मराठी लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। मामला दर्ज कर लिया गया है और शर्मा के बयान को लेकर दुनिया भर के मराठी भाषियों में खासा गुस्सा है।

सोशल मीडिया पर आलोक शर्मा की निंदा करने वाले हजारों पोस्ट सामने आए हैं। जगह-जगह आलोक शर्मा की निंदा करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी और शिवसेना ने आलोक शर्मा की हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण की मांग की है।

