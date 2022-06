Sonia Gandhi COVID Positive: सोनिया गांधी हुईं कोरोना वायरस से संक्रमित, 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष

Highlights कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। इस बात की जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। उन्होंने कहा है कि वो 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी।

Sonia Gandhi COVID Positive: कांग्रेस ने गुरूवार को कहा कि उसकी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, हालांकि वह आठ जून को नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित धनशोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरूवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

मामले में बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने बताया, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले सप्ताह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही थीं। इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुधवार की शाम हल्का बुखार आया और कोविड के कुछ अन्य लक्षण दिखे जिसके बाद जांच कराई गई। जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला।’’

इस पर आगे बोलते हुए सुरजेवाला ने आगे कहा, ‘‘चिकित्सीय परामर्श के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद को पृथकवास में कर लिया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने चिंता जताई है, ऐसे में हम यह कहना चाहते हैं कि वह ठीक हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हम शुभकामनाओं के लिए आभार प्रकट करते हैं।’’

Congress president Sonia Gandhi tests positive for COVID-19. She has developed mild fever & some symptoms & has isolated herself and has been given requisite medical attention. As of today, her date of appearance before ED on June 8th stands as it is: Congress' Randeep Surjewala pic.twitter.com/0eTTN1RhUn