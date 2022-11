संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आज संविधान मौलिक संकट का सामना कर रहा है

Highlights खड़गे ने कहा, सरकार ने पूरी तरह से खुद को और अपने संस्थानों को आरएसएस के फरमानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है उन्होंने कहा, आरएसएस एक ऐसा संगठन जो समाज सेवा की आड़ में घृणित प्रचार को आगे बढ़ाता है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- वास्तव में, आरएसएस और भाजपा शब्दों का परस्पर उपयोग करना अब गलत नहीं है

नई दिल्ली:संविधान दिवस के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्तमान में संविधान अपने मौलिक संकट का सामना कर रहा है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भारतीय संविधान जो सात दशकों से अधिक समय से समय की कसौटी पर खरा उतरा है, आज एक मौलिक संकट का सामना कर रहा है।

उन्होंने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि वास्तव में संविधान के पीछे की जो भावना है उसके लिए एक यह संकट का समय है। स्पष्ट है कि संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, सरकार ने पूरी तरह से खुद को और अपने संस्थानों को आरएसएस के फरमानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

उन्होंने अपने व्यक्तव्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर कहा कि यह एक ऐसा संगठन जो समाज सेवा की आड़ में घृणित प्रचार को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा, वास्तव में, आरएसएस और भाजपा शब्दों का परस्पर उपयोग करना अब गलत नहीं है।

"A Constitution that has successfully stood the test of time for over seven decades, today this very Constitution faces a fundamental crisis, indeed an existential crisis for the spirit behind its text," Congress President Mallikarjun Kharge on Constitution Day pic.twitter.com/3kwoiCrfTn