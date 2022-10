कांग्रेस में बदलाव शुरू, 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन, मनमोहन, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी शामिल, थरूर को जगह नहीं

Highlights लोकसभा में वर्ष 2014 से 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता रहे। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे नौ बार विधायक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव है।

नई दिल्लीः कांग्रेस में आज से बदलाव का दौड़ शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया, जो सीडब्ल्यूसी के रूप में काम करेगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा गठित 47 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद शशि थरूर को जगह नहीं दिया। हालांकि आनंद शर्मा टीम में शामिल हैं। ये कमेटी ही सभी फैसला लेगी। शशि थरूर ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि थरूर को हार का सामना करना पड़ा था।

