Congress President Election: अगर आप पार्टी के कामकाज से संतुष्ट हैं तो खड़गे को वोट दें और बदलाव चाहते हैं तो मुझे चुनें : शशि थरूर

Highlights थरूर ने कहा- मैं पार्टी के भीतर बदलाव की आवाज बनूं और लोगों को अपना अलग चेहरा दिखाऊं चुनाव को लेकर कहा -यह लड़ाई नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता को चुनें, यही हमारा संदेश है सांसद ने पार्टी में वोट देने वाले नेताओं से कहा- अगर आप पार्टी में बदलाव चाहते हैं तो मुझे वोट दें

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सांसद शशि थरूर ने शनिवार को बताया कि पार्टी के शीर्ष पद के चुनाव की घोषणा के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि जब चुनाव की घोषणा हुई, तो मेरा इरादा (लड़ने का) था।

उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, जो आंतरिक लोकतंत्र हम दिखा रहे हैं, वह किसी अन्य दल में मौजूद नहीं है। शशि थरूरकांग्रेस में सुधारों की मांग करने वाले नेताओं में से हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि, मैंने एक लेख लिखा, जिसमें कहा गया था कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है और इसके कारणों का उल्लेख किया है।

तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा कि कई लोगों, आम कार्यकर्ताओं ने मुझसे चुनाव लड़ने को कहा। मैंने सोचना और लोगों से बात करना शुरू किया...मैं बस इतना चाहता हूं कि पार्टी मजबूत हो और मैं पार्टी के भीतर बदलाव की आवाज बनूं और लोगों को अपना अलग चेहरा दिखाऊं।

उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि यह लड़ाई नहीं है...पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता को चुनें, यही हमारा संदेश है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पार्टी के कामकाज से संतुष्ट हैं तो खड़गे साहब को वोट दें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो मैं हूं। लेकिन कोई वैचारिक समस्या नहीं है।

The internal democracy that we are showing is not present in any other party. When election was announced, I had intention(to contest). I wrote an article, stating that the election is good for party&mentioned its reasons: Congress presidential candidate & MP Shashi Tharoor (1/2) pic.twitter.com/bzqChXvek1