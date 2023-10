मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची

Highlights पार्टी ने मध्य प्रदेश की 144, छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा सीट से मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को उनके गढ़ अंबिकापुर से बरकरार रखा गया है।

नई दिल्ली:कांग्रेस पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश की 144, छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की।

Congress releases a list of 30 candidates for the upcoming election in Chhattisgarh



CM Bhupesh Baghel to contest from Patan, Deputy CM TS Singh Deo from Ambikapur pic.twitter.com/GYwidZZZis — ANI (@ANI) October 15, 2023

मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा सीट से मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को उनके गढ़ अंबिकापुर से बरकरार रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे।

Congress releases a list of 55 candidates for the upcoming Telangana Assembly polls



Telangana Congress president Revanth Reddy to contest from Kodangal pic.twitter.com/pEZCXboCxx — ANI (@ANI) October 15, 2023

छत्तीसगढ़ में घोषित 30 उम्मीदवारों में से 14 एसटी समुदाय से हैं। इसके अलावा पहली सूची के मुताबिक तीन महिलाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने उन विधायकों को भी टिकट दिया है जो पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार अपनी सीटों पर सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे।

Congress releases a list of 144 candidates for the upcoming Madhya Pradesh Assembly polls



State Congress President and former cm Kamal Nath to contest from Chhindwara pic.twitter.com/4e6Gx4d37D — ANI (@ANI) October 15, 2023

