"कांग्रेस ने पंचायती राज को कभी सशक्त नहीं बनाया, केवल कागजों पर बाजीगरी करती थी", पीएम मोदी ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के पंचायती राज परिषद का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पर किया हमला पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पंचायती राज को कभी सशक्त नहीं बनाया कांग्रेस की बाजीगरी तो कागजों पर सीमित थी, जिसका सबसे ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर है

नयी दिल्ली/फरीदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के पंचायती राज परिषद का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर बेहद जबरदस्त हमला किया है। पीएम मोदी ने सोमवार को हरियाणा के सूरजकुंड में भाजपा के दो दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन की शुरूआत करते हुए कहा कि देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पंचायती राज को कभी सशक्त नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बाजीगरी तो केवल कागजों पर सीमित थी, जिसका सबसे ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस शासन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ज्यादातर काम केवल नंबर गिनाने के लिए थे और वो भी केवल कागजों में रहते थे। जम्मू-कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है...।"

