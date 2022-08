बिहार: कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का दावा, नीतीश ही होंगे महागठबंधन के सीएम

Highlights नीतीश कुमार की पार्टी नेताओं के साथ बैठक जारी कांग्रेस विधायक का दावा, नीतीश होंगे महागठबंधन के सीएम राजद नेता भी कर रहे हैं लालू यादव के घर बैठक

पटना: बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। उधर राजद के नेता भी पटना में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव के आवास पर वामपंथी दलों के विधायक भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं।

Bihar | JD(U) MLC Kumud Verma and party MP Sunil Kumar arrive at the residence of Chief Minister Nitish Kumar in Patna; other leaders of the party are also arriving here.



JD(U) to hold a meeting today at 11 am, amid reports of the party's rift with ally BJP in the state. pic.twitter.com/K02O1uwEdw