कर्नाटक विधानसभा चुनाव: अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई शिकायत, जानें क्या है मामला

Highlights 224 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2,613 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉ. परमेश्वर और डीके शिवकुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह और भाजपा की रैली के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

इसी क्रम में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो साम्प्रदायिक अधिकार होंगे। वह यह कैसे कह सकता है? हमने इस पर भारत के चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है। मेरे खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे बिना वजह दर्ज किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुकी है। वहां शिकायत दर्ज कराने के बाद हम यहां आ गए।"

#WATCH | Union Home Minister has said that if Congress comes to power then there will be communal rights. How can he say this? We have filed a complaint with the Election Commission of India on this: Karnataka Congress President DK Shivakumarpic.twitter.com/ra5OIuaLtR