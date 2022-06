कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने पुलिस वाले का पकड़ा कॉलर, बमुश्किल 7-8 महिला पुलिस कर्मियों ने किया काबू, देखें Video

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने राहुल गांधी को ईडी के समन को लेकर हैदराबाद में पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। बमुश्किल करीब 8 महिला पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस नेता से कॉलर छुड़वाई और उन्हें काबू किया। दरअसल, गुरुवार को कांग्रेस के पदाधिकारी से लेकर आम कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग राज्यों में राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच को लेकर प्रदर्शन किया।

वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

बता दें कि बीते तीन दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बुधवार तक हुई पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राहुल गांधी के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, और अब मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मोतीलाल वोरा मलिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ कर चुकी है।

