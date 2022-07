'उन्हें लगता है एक ही सवाल बार-बार पूछेंगे तो मैं डर जाऊंगा', केरल में BJP-RSS पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा- ED की पूछताछ मेरे लिए मेडल है

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो इनके विचार के खिलाफ होता है उनके पीछे मीडिया, ईडी, सीबीआई और पुलिस लग जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि वे ईडी द्वारा पांच दिन तक पूछताछ को एक मेडल के रूप में देखते है।

तिरुवनंतपुरम: केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे ईडी द्वारा पांच दिन तक पूछताछ को एक मेडल के रूप में देखते है। उन्होंने भाजप और पीएम मोदी पर हर रोज देश में नफरत फैलानी का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, जो कोई भी उनके विचार के खिलाफ जाता है, उसके पीछे मीडिया, ईडी, सीबीआई और पुलिस को लगा दी जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन दिन के केरल दौरे पर हैं। ऐसे में वे शनिवार को वायनाड में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान यह बात कही है।

वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, "बीजेपी सोचती है कि मुझसे पांच दिनों तक पूछताछ करने से, मुझसे 55-60 घंटे तक बार-बार एक ही सवाल पूछने से मैं चिंतित हो जाऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। मैं सोच रहा था कि उन्होंने मुझसे सिर्फ पांच दिन पूछताछ क्यों की, 10 दिन क्यों नहीं? मैं अपनी 5 दिनों की पूछताछ को एक मेडल के रूप में देखता हूं।"

When I was interrogated for 5 days, I wondered why they interrogated for 5 days & not for 10 days...I view my 5 days of interrogation as a medal. I hope they'll do it again...Centre won't use CBI, ED against Kerala CM because BJP & CPM have an understanding:Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/bbosSiheNx