कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने गौतम अडानी पर किया तंज, कहा- इनका नैतिकता की बात करना ऐसा ही है....

Highlights कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी पर तंज कसा। अडानी एंटरप्राइजेज ने एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मौजूदा कामों और भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "अडानी का नैतिक रूप से सही होने की बात कहना वैसे ही है जैसे उनके प्रधान मेंटर द्वारा विनम्रता, सादगी और विशाल हृदयता के सद्गुणों का उपदेश देना। यह 'एंटायर पॉलिटिकल साइंस' है।"

बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। हालांकि, कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ये टिप्पणी अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ वापस लेने की घोषणा के बाद आई है।

Adani speaking of being morally correct is like his Prime Mentor preaching virtues of humility, sobriety and large-heartedness. This is ENTIRE political science.