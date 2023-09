IIT मंडी के निदेशक पर भड़के कांग्रेस नेता जयराम नरेश, कहा- वे पद पर बने रहने के लायक नहीं, लक्ष्मीधर बेहरा ने आपदा के लिए मांसाहार को जिम्मेदार बताया था

Highlights आईआईटी मंडी के निदेशक अजीब बयान भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं का कारण मांस खाने को बताया कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने जताई नाराजगी

शिमला: हिमाचल प्रदेश ने बीते महीनों मॉनसून के दौरान जलप्रलय देखा। भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। राज्य में कई सड़कें बह गईं और रेलवे लाइनों समेत बड़े भवन पानी में समा गए। लेकिन इस भयंकर तबाही की वजह के बारे में आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है।

आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने छात्रों से मांस न खाने का संकल्प लेने को कहा और यह दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं जानवरों के प्रति क्रूरता के कारण हो रही हैं। लक्ष्मीधर बेहरा के बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उन्होंने दावा किया, "जानवरों को काटना बंद करें। आप वहां जानवरों को काट रहे हैं...निर्दोष जानवरों को। इसका पर्यावरण के क्षरण के साथ भी सहजीवी संबंध है। जो आप अभी देख नहीं सकता लेकिन है। अगर हमने ऐसा किया तो हिमाचल प्रदेश का भारी पतन हो जाएगा। बार-बार भूस्खलन, बादल फटना और कई अन्य चीजें हो रही हैं, ये सभी जानवरों पर क्रूरता का प्रभाव है। "

उन्होंने छात्रों से "नो मीट ईटिंग" नारा लगाने को कहा। साथ ही छात्रों से पूछा कि अच्छे इंसान बनने के लिए, आपको क्या करना होगा? मांस खाना नहीं! हां या नहीं?

Himachal Pradesh landslides due to ‘animal killing’ for food: IIT Mandi director Relation between animal killings and environment but landslides, cloudburst and other natural disasters are effects of cruelty towards animals #himachaldisaster #himachalpradesh #mandi pic.twitter.com/iopDytdivE

आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी आनी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने एक्स पर लिखा कि वे निदेशक पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। वो इस पद पर जितना अधिक समय तक रहेंगे, उतना ही ज्यादा वैज्ञानिक नजरिए को नुकसान पहुंचेगा।

