कांग्रेस नेता अजय कुमार का द्रौपदी मुर्मू पर बड़ा बयान, कहा- भारत के बहुत बुरे दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं NDA प्रत्याशी

Highlights कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जातियों की स्थिति "बदतर" हो गई है। मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अजय कुमार एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान देकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुर्मू "भारत के बहुत बुरे दर्शन" का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें "आदिवासियों का प्रतीक" नहीं बनाया जाना चाहिए। अजय कुमार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जातियों की स्थिति "बदतर" हो गई है। मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं (2015 से 2021 तक)।

ओडिशा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी सुश्री मुर्मू ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं, कुमार ने कहा, "यह द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं है। यशवंत सिन्हा भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं और मुर्मू एक अच्छी इंसान भी हैं। लेकिन वह भारत के एक बहुत ही बुरे दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें उन्हें 'आदिवासी' का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, हाथरस मामला हुआ। क्या उन्होंने एक शब्द कहा है? अनुसूचित जाति की स्थिति बद से बदतर हो गई है।"

#WATCH | Yashwant Sinha is good candidate, Droupadi Murmu is a decent person but she represents evil philosophy of India. We shouldn't make her symbol of tribals...Ram Nath Kovind is President but atrocities happening on SCs. Modi govt's fooling people: Congress leader Ajoy Kumar pic.twitter.com/E2vFyTT0aP