'कांग्रेस धीर-धीरे पूरे देश में और दुनिया से कम्युनिस्ट पार्टी लुप्त हो रही है', पार्टी के एससी सम्मेलन में बोले अमित शाह

Highlights शनिवार को अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के एससी सम्मेलन को संबोधित किया शाह ने कहा- कांग्रेस-कम्युनिस्टों ने कभी भी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम नहीं किया

तिरुवनंतपुरम: भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी में भाजपा को केरल का भविष्य बताया। शनिवार को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा एससी सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस धीर-धीरे पूरे देश में जनमानस से लुप्त हो रही है और दुनिया से कम्युनिस्ट पार्टी लुप्त हो रही है।

उन्होंने आगे कहा, अगर केरल में राजनीतिक भविष्य है, तो वह केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य है।

अमित शाह ने कहा, इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों ने कभी भी अनुसूचित जनजातियों और गरीबों के कल्याण के लिए काम नहीं किया। उन्होंने उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में माना।

