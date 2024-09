केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर हंगामा, कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोला!, राहुल गांधी पर गलत स्टेटमेंट भारी

Highlights Ravneet Bittu: रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस ने करवाई शिकायत Ravneet Bittu: हालांकि, यूथ कांग्रेस भी उनके बयान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रही है Ravneet Bittu: गौरतलब है कि रवनी बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकी कहा था

Ravneet Bittu: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के देश के सबसे बड़ा आतंकी बोलने पर कांग्रेस के खजांची अजय माकन ने तुगलक रोड स्थित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। दूसरी ओर देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Delhi: Police detains Congress workers who were protesting against Union Minister Ravneet Singh Bittu and other BJP leaders over their statement on Lok Sabha LoP & Congress MP Rahul Gandhi.



Congress Delhi chief Devender Yadav says, "We are fighting to protect the… pic.twitter.com/sklINzJEzp — ANI (@ANI) September 18, 2024

शिकायत दर्ज कराने के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी (एआईएमसीसी) प्रमुख अलका लांबा भी मौजूद रहीं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री और तीन अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

#WATCH | Delhi: Members of the Indian Youth Congress hold protest against Union Minister Ravneet Singh Bittu and other BJP leaders over their statement on Lok Sabha LoP & Congress MP Rahul Gandhi. pic.twitter.com/JJmhHN92Oo — ANI (@ANI) September 18, 2024

कांग्रेस नेता की शिकायत में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह का भी नाम है। शिकायत की एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई है।

#WATCH | Delhi: Congress workers hold protest against Union Minister Ravneet Singh Bittu and other BJP leaders over their statement on Lok Sabha LoP & Congress MP Rahul Gandhi. pic.twitter.com/8vuvRb6GPX — ANI (@ANI) September 18, 2024

रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत बिट्टू ने 15 सितंबर को सार्वजनिक रूप से मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ‘देश का नंबर एक आतंकवादी’ कहा था। केंद्रीय मंत्री ने जानबूझकर हिंसा भड़काने और शांति भंग करने के उद्देश्य से राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक घृणा और आक्रोश भड़काने के लिए बयान दिया। उक्त बयान को टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, इस बात का जिक्र अजय माकन ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है।

