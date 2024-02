डीके सुरेश के 'अलग देश की मांग' वाले बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, अलग देश की मांग करना पार्टी की नीति नहीं

Highlights पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने डीके सुरेश के बयान से किनारा किया उन्होंने कहा, अलग देश की माँग करना कांग्रेस पार्टी की नीति या कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं है बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए अलग राष्ट्र की मांग की बात कही थी

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश की मांग वाले बयान पर पार्टी ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने डीके सुरेश के बयान से किनारा किया। प्रेस वार्ता में चिदम्बरम से बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद के विवादित बायन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अलग देश की माँग करना कांग्रेस पार्टी की नीति या कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं है। बाकी के लिए आपको श्री सुरेश से पूछना होगा।

दरअसल, गुरुवार को बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बेंगलुरु ग्रामीण कांग्रेस सांसद और कर्नाटक के डिप्टी सीएम भाई डीके सुरेश ने केंद्र पर निशाना साधते हुए अलग राष्ट्र की मांग की बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर अनुदान में भेदभाव सही नहीं है तो अलग राष्ट्र दीजिए।"

#WATCH | On Congress MP DK Suresh's statement, Congress MP & former Union finance minister P Chidambaram says, "...It is not the policy of the Congress Party or the position of the Congress Party to ask for a separate country that I can deny. For the rest, you have to ask Mr…