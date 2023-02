कांग्रेस ने अपने 85वें पूर्ण अधिवेशन को लेकर किया संविधान संशोधन समिति का गठन, अंबिका सोनी को बनाया समिति का अध्यक्ष

Highlights पार्टी नेता अंबिका सोनी को समिति का अध्यक्ष, जबकि रणदीप सुरजेवाला को बनाया गया संयोजक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पूर्ण अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाना पार्टी के इस अधिवेशन में राजनीति और अर्थव्यवस्था समेत छह विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी

नई दिल्ली:कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को 85वें पूर्ण अधिवेशन के लिए संविधान संशोधन समिति का गठन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पूर्ण अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाना है। संविधान संशोधन समिति का अध्यक्ष अंबिका सोनी को बनाया गया है। जबकि संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया है। इसके अलावा समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा 8 सदस्य हैं। इनमें केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अजय माकन, जितेंद्र सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, मोहन प्रकाश, दीपा दशमुंशी और डॉ. जी. परमेश्वर का नाम शामिल है।

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में राजनीति और अर्थव्यवस्था समेत छह विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष पद पर चुने जाने को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसमें नयी कार्यसमिति के गठन की भी शुरुआत होगी। केसी वेणुगोपाल ने अधिवेशन को लेकर कहा था, 'हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में रायपुर में पूर्ण अधिवेशन होगा। उन्होंने बताया था कि इस पूर्ण अधिवेशन में राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय मामले, किसान एवं कृषि, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, युव शिक्षा एवं रोजगार पर विस्तृत चर्चा होगी।

