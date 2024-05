पीएम मोदी पर खड़गे का पलटवार, कहा- "कांग्रेस आरक्षण और संविधान के लिए लड़ रही है"

पीएम मोदी पर खड़गे का पलटवार, कहा- "कांग्रेस आरक्षण और संविधान के लिए लड़ रही है"

By मनाली रस्तोगी | Published: May 16, 2024 10:24 AM

खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पिछले पांच साल में किए गए काम पर लोगों से वोट मांगना चाहिए न कि उन्हें गुमराह करने का प्रयास करना चाहिए।

