गुजरात हार के बाद कांग्रेस ने 'आप' और एआईएमआईएम को बताया दोषी, शशि थरूर ने झाड़ा पल्ला, बोले-"मैंने तो प्रचार भी नहीं किया था, कुछ बोल नहीं सकता"

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शर्मनाक हार के बाद पार्टी में खासी खलबली मची हुई है। पार्टी के गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के हार को स्वीकार करते हुए शर्मा ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है।

वहीं गुजरात कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकोर ने चुनावी हार के बाद पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी गुजरात की जनता द्वारा दिये जनादेश को स्वीकार करती है और हार के कारणों को तलाशने का प्रयास करेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं और यह बात पूरी तरह से सच है कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कारण कांग्रेस के वोट कटे हैं। हमारी हार में इन दोनों पार्टियों का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी कमियों का विश्लेषण करने के लिए जल्द ही बैठक करेंगे। वहीं सत्ताधारी भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार अपने वादों को पूरा करेगी।

