Bihar Congress: बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, मदन मोहन झा को हटाकर अखिलेश प्रसाद सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह को अपनी बिहार इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है और कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है। बिहार में कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार है।

Congress President @RahulGandhi met with newly elected Rajya Sabha MP from Bihar Akhilesh Prasad Singh, and Bihar In-charge @shaktisinhgohil today. pic.twitter.com/KxzcBgoG2u