'कांग्रेस ने भी ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, अब भाजपा कर रही है', - अखिलेश यादव

Highlights अखिलेश यादव का भाजपा को हराने का आह्वान कोलकाता में होगी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं अखिलेश

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह चाहते हैं कि भाजपा को उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत दोनों जगह हराया जाए।

अखिलेश यादव इस समय समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कोलकाता में हैं। शनिवार 18 मार्च व रविवार 19 मार्च को कोलकाता में ये बैठक होनी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा, "सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। कांग्रेस ने भी उनका (ईडी-सीबीआई) इस्तेमाल किया जब वे सत्ता में थे। अब बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। जो भी उनकी (भाजपा) पार्टी में शामिल होता है, उस पर ईडी-सीबीआई का कोई छापा नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि बीजेपी को यूपी और दक्षिण भारत दोनों जगहों से हराया जाए।"

All senior leaders will sit together and discuss how to defeat BJP. Congress also used them (ED-CBI) when they were in power. Now BJP is using them. Whoever joins their (BJP) party, no ED-CBI raid on them. We want BJP should be defeated from both UP and south India: SP chief… https://t.co/G564bJ2JZ3pic.twitter.com/qr71ifFHkK