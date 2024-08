Companion of the Order of Fiji 2024: फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति मुर्मू ‘कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित

Highlights भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए फिजी के साथ साझेदारी करने को तैयार है। भारत और फिजी के बीच ‘‘दोस्ती के गहरे संबंधों का प्रतिबिंब’’ बताया। फिजी के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं।

Companion of the Order of Fiji 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किया गया। मुर्मू ने दोनों देशों के संबंधों की प्रशंसा की और कहा कि भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए फिजी के साथ साझेदारी करने को तैयार है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ पुरस्कार प्रदान किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।’’

LIVE: President Droupadi Murmu addresses the Indian Community Reception in Suva, Fiji https://t.co/FmG3pvuAzy — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2024

फिजी की दो दिवसीय यात्रा पर आयीं मुर्मू ने इस सम्मान को भारत और फिजी के बीच ‘‘दोस्ती के गहरे संबंधों का प्रतिबिंब’’ बताया। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीपसमूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, ‘‘जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से उभर रहा है, हम एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार फिजी के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं।

I am confident that the newly announced projects, including the Super Specialty Cardiology Hospital to be established in Suva, would help to meet the priority needs of the people of Fiji and the wider Pacific region. pic.twitter.com/kB0jl0oh1o — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2024

Prime Minister Sitiveni Rabuka of Fiji called on President Droupadi Murmu. Both leaders held wide-ranging discussions and agreed to build upon the historic ties and strengthen the partnership between the two countries. pic.twitter.com/AL6FCgmuUy — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2024

आइए, हम अपने दोनों प्रिय देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए अपनी साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक साथ आएं।’’ उन्होंने कहा कि आकार में बहुत अंतर होने के बावजूद भारत और फिजी में जीवंत लोकतंत्र समेत काफी कुछ एक समान है। उन्होंने याद किया कि करीब 10 वर्ष पहले इसी हॉल में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ मूल मूल्यों का जिक्र किया था।

जो भारत और फिजी को जोड़ते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘‘इनमें हमारा लोकतंत्र, हमारे समाज की विविधता, हमारी नस्ल कि सभी मनुष्य समान हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता शामिल हैं। ये साझा मूल्य शाश्वत हैं तथा आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।’’

As India emerges strongly on the global stage, we stand ready to partner with Fiji, according to your priorities, to build a stronger, resilient, and more prosperous nation. Let us come together to unlock the full potential in our partnership for the mutual benefit of people of… pic.twitter.com/yWCKkskKvm — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘यहां बिताए अपने थोड़े से समय में, मैं देख सकती हूं कि बाकी दुनिया को फिजी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिजी की सौम्य जीवनशैली, परंपराओं तथा रीति-रिवाजों के प्रति गहरा सम्मान, खुला और बहुसांस्कृतिक वातावरण, फिजी को तेजी से संघर्षों में घिर रही इस दुनिया में इतना खास बनाता है।

After an affectionate welcome by children on her way from airport, a traditional welcome ceremony was organised in honour of President Droupadi Murmu in presence of Prime Minister Sitiveni Rabuka of Fiji. pic.twitter.com/RzeXOQ64EL — President of India (@rashtrapatibhvn) August 5, 2024

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फिजी वह जगह है जहां बाकी दुनिया अपनी खुशियां ढूंढने आती है।’’ उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सुवा में स्थापित होने वाले ‘सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल’ सहित नयी परियोजनाएं फिजी और व्यापक प्रशांत क्षेत्र के लोगों की प्राथमिकता वाली जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगी।

President Ratu Wiliame Maivalili Katonivere of Fiji conferred the Companion of the Order of Fiji upon President Droupadi Murmu. This is the highest civilian award of Fiji. President Murmu said that this honour is a reflection of the deep ties of friendship between India and Fiji. pic.twitter.com/6xWcykOI71 — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2024

इससे पहले, राष्ट्रपति मुर्मू का ‘स्टेट हाउस’ में राष्ट्रपति कटोनिवेरे ने स्वागत किया जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। उनके कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘स्टेट हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘राष्ट्र प्रमुखों के आवासों का सौरीकरण’ परियोजना (सोलेराइजेशन ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट रेजीडेन्सेज़) की प्रगति की समीक्षा की।

As a powerful voice of the Global South, India will keep pushing the developed countries for both climate finance and climate technology. We will continue to stand shoulder-to-shoulder with Fiji and other ocean states for climate justice. pic.twitter.com/l90ZcLgCRI — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2024

यह एक भारतीय पहल है जिसकी शुरुआत पिछले साल फरवरी में की गयी थी।’’ नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अनुसार, फिजी की अपनी यात्रा के बाद, मुर्मू न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते की यात्रा करेंगी। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति की छह दिवसीय तीन देशों की यात्रा का उद्देश्य भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को आगे बढ़ाना है।

