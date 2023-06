दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में लगी आग, खिड़की से नीचे उतरते नजर आए छात्र, देखें वीडियो

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में गुरुवार को एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। इसके बाद कई छात्रों को रस्सियों के सहारे खिड़कियों से नीचे उतरते देखा गया। दूसरी ओर न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार इमारत में आग लगने की घटना के बाद उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची।

सामने आई जानकारी के अनुसार अब आग पर काबू पा लिया गया है। तीन से चार छात्रों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इमारत में दोपहर करीब 12 बजे आग लगी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें छात्र अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से लटक लटक कर कूदते नजर आ रहे हैं।

#WATCH | People escape using wires as fire breaks out in a building located in Delhi's Mukherjee Nagar; 11 fire tenders rushed to the site, rescue operation underway



