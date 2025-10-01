VIDEO: गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने कन्या पूजन किया, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 1, 2025 15:04 IST2025-10-01T15:04:24+5:302025-10-01T15:04:24+5:30
CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां की आराधना की और कन्याओं को भोजन करवाया। सीएम योगी हर साल नवरात्रि में यहां कन्याओं को भोजन करवाते हैं। सीएम योगी ने छोटी-छोटी कन्याओं के पैर धोए, तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया, आपको बता दें गोरखनाथ मंदिर में 2 अक्टूबर को विजयादशमी का भव्य कार्यक्रम भी होगा। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
VIDEO | Gorakhpur: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath (@myogiadityanath) performs ‘Kanya Pujan’ at Gorakhnath Temple on the occasion of Sharadiya Navratri's Maha Navami.— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2025
