VIDEO: गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने कन्या पूजन किया, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 1, 2025 15:04 IST2025-10-01T15:04:24+5:302025-10-01T15:04:24+5:30

CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां की आराधना की और कन्याओं को भोजन करवाया।

CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan at Gorakhnath Temple | VIDEO: गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने कन्या पूजन किया, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने कन्या पूजन किया, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने कन्या पूजन किया, देखें वायरल वीडियो

CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां की आराधना की और कन्याओं को भोजन करवाया। सीएम योगी हर साल नवरात्रि में यहां कन्याओं को भोजन करवाते हैं। सीएम योगी ने छोटी-छोटी कन्याओं के पैर धोए, तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया, आपको बता दें गोरखनाथ मंदिर में 2 अक्टूबर को विजयादशमी का भव्य कार्यक्रम भी होगा। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

English summary :
CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan at Gorakhnath Temple


Web Title: CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan at Gorakhnath Temple

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Yogi AdityanathNavratriNavratri Significanceuttar pradeshViral Videoयोगी आदित्यनाथनवरात्रिनवरात्री महत्वउत्तर प्रदेशवायरल वीडियो