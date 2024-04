CM Yogi Adityanath in Sikar: 'हम आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी कर देते हैं', सीकर में बोले योगी आदित्यनाथ

Highlights हम केवल आपसी संबोधन में ही राम-राम नहीं बोलते योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में साल 2014 से पहले देश की आस्था को दबाया गया जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को समाप्त करना है

CM Yogi Adityanath in Sikar: लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी सभा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राजस्थान के दौरे पर थे। योगी आदित्यनाथ ने सीकर में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र के 10 साल में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि ब्रिटेन के एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र, द गार्जियन ने एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान में 20 से अधिक आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है और मार दिया गया है।

#WATCH | Rajasthan: Addressing a public rally in Sikar, UP CM Yogi Adityanath says, "A very prestigious newspaper in Britain, The Guardian, published an article saying that in the last two years, more than 20 terrorists in Pakistan have been targetted and killed. It accused… pic.twitter.com/UJUuL06IU8