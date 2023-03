केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी सीएम ममता बनर्जी, इस मांग के लिए करेंगी विरोध-प्रदर्शन

Highlights सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार से राज्य को कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में वे इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाली है।

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बार-बार बंगाल को अंदेखा कर रहा है, ऐसे में वे इसके विरोध में धरना करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में अंबेडकर प्रतिमा के सामने दो दिवसीय धरना पर बैठेंगी।

आपको बता दें कि सीएम ममता ने बयान तब दिया है जब वे तीन दिवसीय ओडिशा के दौरे के लिए निकली है। वे ओडिशा जाकर पुरी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और साथ में वहां के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी।

बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उनके राज्य को पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार, सरकार के पास 100 दिनों के रोजगार के पैसों के साथ कई और योजानाओं के पैसे भी बाकी है, ऐसे में उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने इन पैसों का भुगतान नहीं किया है और वह राज्य को नजरअंदाज कर रहा है।

Kolkata | Centre has stopped giving money for 100 days of work. Nothing was given to Bengal even in the budget, so I will protest in front of the Ambedkar statue on March 29-30 against the dictatorship of the central government: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/PLlb5CW63j