Dantewada Naxal Attack: सीएम भूपेश बघेल ने जवानों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, 'भारत माता की जय' के लगे नारे

Highlights सीएम भूपेश बघेल ने जवानों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देकर उसे कंधा भी दिया है। इस दौरान कई और नेता भी वहां मौजूद थे जिन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले सीएम बघेल ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली विस्फोट में जिन जवानों की मौत हुई है, उन्हें सीएम भूपेश बघेल ने पहले श्रद्धांजलि दी है और उन में से एक जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। सीएम भूपेश बघेल के साथ कई और नेताओं ने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी है जिनकी कल एक आईईडी विस्फोट में मौत हो गई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीएम बघेल जवान के पार्थिव शरीर को कंधे पर रखकर चलते हुए दिखाई दे रहे है।

जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम बघेल ने कहा है कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तथा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ था जिसमें सुरक्षाबल के 10 जवान और वाहन चालक की मौत हो गई थी।

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel gives shoulder, carries the mortal remains of a DRG jawan who lost his life in an IED attack by Naxals in Dantewada. pic.twitter.com/a5HGYquGer