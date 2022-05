40 फीसदी भारतीयों की स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं, हर पांचवां भारतीय खुले में शौच करता है, NFHS रिपोर्ट में खुलासा

By विशाल कुमार | Published: May 22, 2022 11:52 AM

ग्रामीण इलाकों में 56 फीसदी लोग खाना पकाने के लिए कोयले, लकड़ी, लकड़ी का कोयला और उपले का उपयोग करते हैं और उनमें से बड़ी संख्या में उसी कमरे में खाना बनाते हैं जहां वे रहते हैं, जिससे घर का हर सदस्य हानिकारक धुएं के संपर्क में आता है।

