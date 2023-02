सर्वोच्च न्यायालय को मिले पांच नए न्यायाधीश, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ

Highlights सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ शीर्ष अदालत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई

नई दिल्ली: सोमवार, 6 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इन पांच न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे।

Delhi | CJI DY Chandrachud administers the oath of office to Justice Pankaj Mithal, Justice Sanjay Karol, Justice Sanjay Kumar, Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice Manoj Misra, as a Supreme court judge. pic.twitter.com/8KRYaV9ksw